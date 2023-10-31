السجن 3 سنوات لـ عاطل حاول سرقة سيدة بالطريق العام

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، عاطلا بالسجن 3 سنوات، لشروعه في سرقة سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمركز الغنايم، بعد أن هددها بسلاح أبيض كان بحوزته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز علي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا، نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد نصر، عضو المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام محمد.

تعود وقائع القضية رقم 1538 لسنة 2023 جنايات الغنايم إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الغنايم من “رشا. ع. م”، بأنه أثناء عودتها إلى منزلها ليلا من عملها، كان المتهم “عز. م. أ” يسير في الاتجاه المعاكس لها، وما إن تقابلا حتى هجم عليها واعترض طريقها محاولا انتزاع حقيبة يدها، إلا أنها تمسكت بها فقام بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته “مطواة” من بين طيات ملابسه، وأشهرها في وجهها، طالبا منها ترك الحقيبة وحاول انتزاع الحقيبة من ذراعها حتى تمزقت الحقيبة ولم يتمكن من انتزاعها، وإثر استغاثتها خرج سكان المساكن المجاورة لمكان الواقعة وفر المتهم هاربا.

وتوصلت تحريات الملازم أول محمود علي محمود، معاون مباحث مركز شرطة الغنايم، إلى صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من الشرطة السرية من ضبط المتهم.

صدى البلد