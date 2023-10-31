حجز 8 سودانيين بعد مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بحجز 8 سودانيين بعد مشاجرة طاحنة بينهم بالأسلحة البيضاء فى عين شمس وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا، من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول”، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم. وبالانتقال وسؤال (والدة المصاب”تحمل جنسية إحدى الدول)، اتهمت بعض الأشخاص بالتعدى على نجلها باستخدام عصا خشبية. وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المصاب وثلاثة أشخاص”)، طرف ثانى (5 أشخاص “من بينهم إثنين مصابين بجروح متفرقة) جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم و تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر وذلك بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (3 سلاح أبيض – عصا خشبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. بوابة فيتو

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