تمكن الفريق الموحد للجنة شؤون المستهلكين بولاية الجزيرة صباح اليوم من ضبط 500 جوال مبيض منتهي الصلاحية بمصنع للصابون بمنطقة الصناعات بمارنجان جنوب مدني . وكشف المهندس عادل محمد محمد أحمد الطاهر مدير المواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة رئيس اللجنة في تصريح (لسونا) عن تفتيش عدة مخازن بمارنجان حيث تم حجز 1444 جوال سكر تالف و390 جردل طحينة بدون ديباجة و76 جوال دقيق تالف و94 بطارية عربة (كبيرة + صغيرة + متوسطة) تالفة و25 لستك عربة منتهي الصلاحية. واشار لتنفيذ برامج شملت توعوية وإرشادية بطريقة التخزين السليم لحفظ جودة المنتجات والسلع وعملية الرقابة والمتابعة للديباجة لحفظ حقوق التجار وصحة المستهلكين مؤكداً أهمية العمل المشترك وتوحيد الجهود لجعل المجتمع آمن وترسيخ الثقة في المنتجات والسلع المقدمة. وجدد رئيس اللجنة الإلتزام بإستمرار حملات التفتيش ونشر التوعية وسط المستهلكين للوصول للهدف وهو نحو مستهلك آمن. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة شؤون المستهلكين بالجزيرة تحتجز 1444 جوال سكر تالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.