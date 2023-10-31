ورشة لتقوية النظام الصحي بشمال كردفان

بدات اليوم بقاعة التدريب المستمر بالابيض بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بشمال كردفان فعاليات الورشة الخاصة بتقوية النظام الصحي بالولاية.

وشهدت الورشة حضور القيادات التنفيذية بحكومة الولاية وعدد من الأطباء واساتذة الجامعات وشركاء وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية.

ويشارك في الورشة اكثر من 100 مشاركا يمثلون اطباء وكودار مساعدة من الحقل الطبي والصحي وبعض من المنظمات.

وأكدت الدكتورة ايمان مالك الوزير المكلف لوزارة الصحة بالولاية إهتمام الوزارة بتقوية النظام الصحي المحلي بمختلف المحليات حتى تضطلع بدوره تجاه تقديم الخدمات الصحية.

وأشارت لدى مخاطبتها الجلسة الفتاحيه إلى جهود الوزارة في تشكيل فرق العمل الصحية لإدارة دفة مسيرة القطاع الصحي بالمحليات وتحديد المشكلات التي تواجه الصحة وتحليل الوضع الصحي الراهن توطئة لوضع خطة محكمة للنهوض بالصحة ومجابهة الكوارث والأوبئة على مستوى المحليات.

وأضافت الوزيرة المكلفة أن كبر مساحة الولاية وترامي أطرافها وتباعد المحليات عن بعضها من رئاسة الولاية يُصعِب مهمة الوزارة كثيراً في الإشراف والمتابعة، وأشادت بالصندوق القومي للتأمين الصحي وكل الشركاء من المنظمات الطوعية لدعمهم الكبير والسخي الذي ظلوا يقدمونه للوزارة لتطوير النظام الصحي في سبيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

فيما أوضح عميد كلية شيكان الطبية بالابيض البرفيسور عجب الدور أن الورشة تهدف للتعرف على النظام الصحي وكيفية تكوين فرقه حتى يكون النظام الصحي مرناً ومستجيب لأي طاريء فضلآ عن الخطط وتنفيذها والمساهمة في رفع الوعي الصحي مشددا على ضرورة تضافر جهود الحكومة والشركاء لتقوية النظام الصحي المحلي.

وأشار إلى أهمية الورشة في تهيئة الكوادر ومساعدتها لتحقيق أهداف النظام الصحي من عدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفرها.

وتشير (سونا) أن الورشة تقدم اربعة أوراق عمل تشمل “دور المنظمات في دعم النظام الصحي، الهياكل بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية، النظام الصحي، تمويل الخدمات الصحي” يقدمها خبراء في المجال الصحي.

وكالة سونا