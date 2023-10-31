القصة الكاملة للاعتداء على ممرضات بموية النار

ثلاث فتيات بمحافظة الجيزة، كنَّ يسرن بمنتصف الشارع في مدينة منشأة القناطر، إلا أن مفاجأة حدثت لهن حولت حياتهن إلى حزن، وذلك بعدما ألقى عليهم ملثمون في وسط الشارع مياه نار مما نتج عنه إصابتهم بتشوهات وحروق متفرقة.

حيث أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في تشويه وجه فتاتين بـ”مية نار” من شابين ملثمين في مدينة منشأة القناطر بالجيزة وتبين من تحقيقات النيابة، ان المتهمين أبناء عمومة المجني عليهما، حيث ألقيا مياه نار عليهما، بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، مؤكدة أن المتهمين استقلا دراجة نارية وأخفيا معالم وجهيهما وانتظرا الفتاتين أثناء سيرهما في الشارع وفور رؤيتهما تتبعاهما وقاما بإلقاء مياه النار على وجهيهما وفرا هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة ان غرفة النجدة تلقت بلاغا يفيد قيام شخصين بإلقاء ماء النار على وجه فتاتين أثناء سيرهما بمنطقة منشأة القناطر، تم ضبط أحد المتهمين وفر الآخر هاربا وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه والمتهم الهارب الجريمة بسبب خلافات عائلية قديمة بينهما وبين المجني عليهما ما دفعها لتشويه وجهيهما بماء النار.

وأشارت التحقيقات إلى إصابة الفتاتين بحروق بنسبة 10% بالوجه والذراعين ما أدى لحروق واحترق بالشعر.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أنه أثناء سير ال ٣ فتيات في الشارع بالقرب من منزلهم في مدينة منشأة القناطر قام ملثمين بإلقاء ماء النار عليهم والفرار هاربين، حيث تبين أن المتهمين هم أبناء عم الفتيات، وتم نقلهم الي المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

صدى البلد