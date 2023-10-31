الهلال يخوض مبارياته الإفريقية في دار السلام

تلقى مجلس إدارة نادي الهلال موافقة الإتحاد التنزاني لكرة القدم علي إستضافة مباريات الهلال في مرحلة المجموعات لأبطال إفريقيا بملعب بنيامين مكابا الذي تم التأمين عليه من قبل إدارة نادي الهلال.

ويلعب الهلال ضمن المجموعة الثالثة في دوري المجموعات، والتي تضم إلى جانبه الترجي والنجم الساحلي من تونس وبيترو أتلتيكو من أنجولا. وكالة سونا

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