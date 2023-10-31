وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بكسلا تجيز مشروع موازنة 2024

ترأس وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية كسلا المهندس عصام ابراهيم احمد أمس اجتماع مناقشة مقترح الموازنة العامة للوزارة للعام 2024 بحضور لجنة وزارة المالية والقوى العاملة برئاسة الاستاذة نظيرة صالح. وقدم مديرو الادارات بالوزارة مقترحات الميزانية التي تضمنت بنود المصروفات ومواعين جديدة للإيرادت بجانب الزيادات المقترحة في بعض الرسوم المصلحية باعتبار أن الوزارة من الوزارات المهمة للموارد المالية التي تعتمدعليها الولاية، مشيرين إلى أهمية مراعاة مصلحة المواطن في تسيهل الاجراءت الادارية وتفعيل نظام التحصيل الموحد بالتنسيق بين الادارات ذات الصلة. واشارت الاستاذة نظيرة صالح الى ان موازنة هذا العام تعتبراستثنائية لظروف الحرب و عدم وجود موشرات للاداء ليتم المقارنة معها. وقالت يجب مراعات تحقيق نتائج حقيقية تسهم في تنمية الموارد البشرية والأداء الفاعل للوصول الى الاهداف المرجوة. واكد الوزير المكلف اهتمام الوزارة بوضع الموجهات العامة لوضع مقترح الميزانية وفق ميزانية ٢٠٢٣ مع التوسع في مواعين الإيرادات خاصة في الادارات الرئيسية للوزارة. وقال ان الادارات درجت في مناقشة الموازنة للوصول الى الميزانية الواقعية بمشاركة كل الإدارات، مبينا اهمية الاستفادة من الموجهات لوضع ميزانية حقيقية تسهم في تطوير العمل وتقوية البنيات التحتية والتنمية في الولاية . وتمت اجازة الموازنة وفق المقترحات المقدمة وبعدنقاش مستفيض توطئة لرفعها لمجلس وزراء حكومة الولاية. سونا

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