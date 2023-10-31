مبارك الفاضل: آل دقلو يملكون مليارات واستثمارات في وأموال في بنوك بدبي وتركيا

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة: آل دقلو يملكون مليارات واستثمارات في عدد من الدول الأفريقية وأموال في بنوك بدبي وتركيا لذلك من المهم حجز هذه الأموال لصالح تعويضات المواطنين. الجزيرة – السودان

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