فئة 100 دولار، ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات الأجنبية وترويجها

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات الأجنبية وترويجها.

تلقي قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالكى شركتين بمحافظة بالقاهرة) بتعرفهما على شخصين من خلال موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” وإتفاقهم على التقابل بدائرة القسم لإستبدال مبلغ مالى بالعملة الأجنبية، وعقب إنصراف المذكورين إكتشفا بأن العملات الأجنبية “مقلدة”.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان “لأحدهما معلومات جنائية”، وربة منزل) تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية “عملات محلية” – عملات أجنبية “مقلدة” – 2 بطاقة بنكية – دراجة نارية بدون لوحات “المستخدمة فى إرتكاب وقائع النصب”).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعتان المشار إليهما، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات تلك الوقائع.

كما أقروا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من راغبى إستبدال العملات المحلية بأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عن طريق قيامهم بإنشاء حسابات وهمية بموقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” وقيامهم بالتواصل مع راغبى إستبدال العملات لتنفيذ وقائع النصب.

كما تبين تحصلهم على العملات الأجنبية “المقلدة” من (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل – له معلومات جنائية) “تم ضبطه” وبحوزته (مبلغ مالى عملات أجنبية “مقلدة”)، وبمواجهته أيد ماجاء بأقوال المتهمين المضبوطين.

وبإستكمال التحرى أمكن التوصل إلى باقى مصادر العملات الأجنبية “المقلدة” وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) “أمكن ضبطهم”، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية “مقلدة” بلغت أكثر من مليون ونصف دولار أمريكى “مقلد”) ، كما أمكن تحديد المطبعة التى تم تزوير العملات بها (كائنة بمنطقة إمبابة بالجيزة).

وتم ضبط (مالكها – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) وعُثر بداخلها على (مبالغ مالية عملات أجنبية “مقلدة”- 5750 ألف فرخ ورق كبير الحجم جارى تجهيزهم لطباعة العملات المقلدة – ٣ أجهزة حاسب آلى وطابعة ألوان “المستخدمين فى تزييف وطباعة العملات” – عدد ٨ زنكات تم إستخدامهم فى تزييف العملات الأجنبية “مدون عليهم فئة 100 دولار” – عدد ١٢٠٠ زنكة جارى تجهيزهم للإستخدام فى تزييف العملات الأجنبية).

وبمواجهته إعترف بقيامه بتزوير العملات الأجنبية بقصد الاتجار فيها، بالإشتراك مع (صاحب مكتب لألوان الطباعة، وآخر مصمم جرافيك مقيمان بالجيزة) تم ضبطهما، وبحوزتهما (١٠٠زنكة فارغين- جهاز كمبيوتر “يحوى تصميم لفئة 100 دولار).. وبمواجهتهما أيدا ما سبق.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بوابة فيتو