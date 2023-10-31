عثر مجموعة من الباحثين الجيولوجيين في تركيا، على عينات قديمة من الصخور والتربة، يعتقد أنها أنها تحتوي على أنقاض “سفينة نوح”.
ونشر موقع “مايل أون لاين” تقريرا يوضح فيه تفاصيل عملية التنقيب، والتي بدأت منذ عام 2021، ويشير التحليل الأولي للعينات أنها تحتوي على مواد طينية وبحرية.
ويعتقد الباحثون أن هذه المواد المكتشفة تعود لسفينة نوح، والتي توافق ما ذكره الكتاب المقدس حول “الطوفان العظيم” قبل 5000 عام، بحسب المصدر.
ويعد هذه الجبل أعلى قمة في تركيا، حيث يبلغ ارتفاعه 16500 قدم، وهو منحوت على شكل تابوت، وقيل إن قياس السفينة يصل إلى 515 قدمًا طول، و86 قدمًا عرض، و52 قدمًا ارتفاع، وذلك حسب ما أوردته الدراسة.
ونقلا عن رئيس فريق البحث البروفيسور فاروق كايا، أنه “فيما يتعلق بالتأريخ، يُذكر أنه كانت هناك حياة في هذه المنطقة، وقد تم الكشف عن ذلك في النتائج المخبرية، ونحن بحاجة إلى العمل لفترة طويلة للتأكد من هذا الأمر”.
وكالة سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو فريق علماء تنقيب يؤكد عثوره على موقع سفينة نوح في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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