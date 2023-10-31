شاهد بالفيديو فريق علماء تنقيب يؤكد عثوره على موقع سفينة نوح في تركيا

عثر مجموعة من الباحثين الجيولوجيين في تركيا، على عينات قديمة من الصخور والتربة، يعتقد أنها أنها تحتوي على أنقاض “سفينة نوح”.

ونشر موقع “مايل أون لاين” تقريرا يوضح فيه تفاصيل عملية التنقيب، والتي بدأت منذ عام 2021، ويشير التحليل الأولي للعينات أنها تحتوي على مواد طينية وبحرية.

ويعتقد الباحثون أن هذه المواد المكتشفة تعود لسفينة نوح، والتي توافق ما ذكره الكتاب المقدس حول “الطوفان العظيم” قبل 5000 عام، بحسب المصدر.

ويعد هذه الجبل أعلى قمة في تركيا، حيث يبلغ ارتفاعه 16500 قدم، وهو منحوت على شكل تابوت، وقيل إن قياس السفينة يصل إلى 515 قدمًا طول، و86 قدمًا عرض، و52 قدمًا ارتفاع، وذلك حسب ما أوردته الدراسة.