بالصور.. طليق غادة عبد الرازق.. ساب جمل وجاب قمر!!

أعلن هيثم زنيتا، طليق غادة عبد الرازق، والذي يعمل في مهنة مدير التصوير، عن ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، ولم يكشف عن اسمها.

ونشر هيثم زنيتا، طليق غادة عبد الرازق، صورة له، تجمعه مع حبيبته الجديدة، بعد نبأ انفصاله عن الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرا، وشهدت الصورة تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا.

ومؤخرا، أعلن نبأ طلاق غادة عبد الرازق، من زوجها هيثم زنيتا، مدير التصوير، وألغت الفنانة متابعته على السوشيال ميديا، وقام بحذف الصور التي تجمعهما سويا.

واستمرت غادة عبد الرازق، في العلاقة الزوجية مع هيثم زنيتا، لمدة استمرت عامين، وفي النهاية قرر الثنائي، الانفصال عن بعضهما، بعد رحلة خارجية جمعتهما خارج البلاد قبل الانفصال.

ويعمل هيثم زنيتا، زوج غادة عبد الرازق، في مهنة مدير التصوير، وقد شارك في العديد من الأعمال الفنية، الدرامية منها والغنائية.

وتعرف زوج غادة عبد الرازق، على الفنانة القديرة، في كواليس مسلسل “حكاية حياة” عام 2013، وعملا سويا في عدد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل سلطانة المعز، ومسلسل لحم الغزال، وفيلم ليلة البيبي دول.

وتزوج هيثم زنيتا، الفنانة غادة عبد الرازق، بعد علاقة حب جمعتهما سويا، وتم الزواج خلال كواليس تصوير مسلسل “سلطانة العز” في موسم رمضان 2020.

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