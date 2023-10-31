تدشين مبادرة الرياضيين لدعم نداء الخرطوم لاعانة المحتاجين

قرر الرياضيون تدشين مبادرة دعم نداء الخرطوم لاعانة المحتاجين عبر لقاء نوعي بمشاركة طيف من الرياضيين بمختلف قطاعاتهم الرياضية.

وأثنى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على التجاوب السريع والكبير للرياضيين مع المبادرة.

وقال خلال لقائه اليوم لجنة مبادرة الرياضيين برئاسة كابتن فيصل الحنان ومقرر اللجنة الحكم الدولي عبدالرحمن درمة ورئيس اللجنة الإعلامية الصحفي عمر بابكر والاستاذ جمال قاسم المشرف العام على المبادرة، قال إن المبادرة لا تعني في المقام الاول ما يقدمه الرياضيون من دعم او ما يقدم لهم من دعم إنما تعني في الاساس ظهور الرياضيين في هذه الظروف الحرجة باعتبار أن الرياضة هي أفضل وعاء يمكن أن يجتمع فيه الجميع بمنأى عن السياسة لمعالجة آثار الحرب والمشاركة في البرامج الموجهة لهذه المهمة.

وكانت لجنة المبادرة قد عقدت أولى اجتماعاتها اليوم واختارت لجنة تنفيذية للاعداد لتدشين المبادرة واعدت قائمة بابرز الرياضييين الداعمين للنداء واقرت خطة عملها للمرحلة القادمة.

سونا