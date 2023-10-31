«القانون الإنساني ليس قائمة طعام».. غوتيريش يحذر من الانتقائية بحرب غزة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية محذرا من أن القانون الإنساني ليس قائمة طعام يمكن الانتقاء منها.

وفي بيان صدر الثلاثاء، دعا أنطونيو غوتيريش إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز من جميع الأطراف.

وأضاف أن “حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات، فالقانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها، فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي”.

وأعرب المسؤول الأممي عن “قلقه البالغ” إزاء “تصاعد حدة النزاع” بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، محذرا من خطر “تصعيد خطر خارج غزة”.

وقال عن ذلك: “أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة”.

وتابع: «هذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي يرافقها غارات جوية كثيفة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل».

وحذر من أن “المدنيين تحملوا العبء الأكبر جراء القتال منذ البداية”، مجددا إدانته لهجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، مطالبا بإطلاق سراح الرهائن.

وقال: “أكرر إدانتي المطلقة للأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر. لا يوجد أبدا أي مبرر لقتل واصابة وخطف المدنيين. أناشد الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدنيين الذين تحتجزهم حماس كرهائن”.

واستطرد: “أدين قتل المدنيين في غزة وأشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بأن ثلثي القتلى هم من النساء والأطفال”، مشددا أيضا على مخاوفه “بشأن خطر التصعيد الخطير خارج غزة”.

وتابع “أدعو جميع القادة إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس لتجنب حريق أوسع نطاقا”، مكررا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني “فوري”.

العين الاخبارية