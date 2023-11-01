في زيارة للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خاطب ضباط وضباط صف ومستنفري منطقة وادي سيدنا العسكرية، مؤكداً إستمرار القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى دحر التمرد. وأضاف سيادته أن القوات المسلحة ذهبت لمنبر جدة وفق ما أتفق عليه سابقاً بخروج التمرد من أحياء المدنيين والمرافق الحكومية والخدمية والشوارع، مشدداً على أن التمرد إذا رفض السلام والمضي في الحلول السلمية فلا حل سوى الحسم العسكري. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. البرهان من وادي سيدنا يؤكد إستمرار القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى دحر التمرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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