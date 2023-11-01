تنفيذي محلية الجبلين يطلع على دعم المنظمات للوافدين

بحث الأستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم ممثلين لمنظمتي ادرا والمسار العاملتين بالولاية سبل تقديم الدعم ومساعدة الاسر الوافدة من الخرطوم والمستضافين بمنازل المواطنين وذلك بحضور الأستاذة هويدا سيف الدين مدير الرعاية الاجتماعية بالمحلية .

واشاد المدير التنفيذي بما تقدمه المنظمات الوطنية والاجنبية من تنمية وخدمات إلى جانب دعم الأسر الضعيفة والشرائح الخاصة.

وقال إن استهداف الأسر الوافدة من الخرطوم خارج مراكز الإيواء بعدد من مشروعات الدعم يعد مكاسب حقيقة تسهم في الجهود المبذولة لتقديم كافة المساعدات لهم حتى انجلاء الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد .

فيما قال ممثل منظمة ادرا ان المشروعات التي تستهدف الوافدين بالأحياء تتمثل في برامج المال مقابل المواد الغذائية والايجارات حيث تستهدف المنظمة تقديم المساعدات المالية والعينية لعدد (2310) أسرة موزعين على خمسة محليات بالولاية من بينها محلية الجبلين .

واضاف ان عمليات الحصر والتسجيل تمت بالتعاون والتنسيق مع ادارة الرعاية الاجتماعية بالمحلية بالإضافة عن تكوين وتدريب لجان الحماية المجتمعية.