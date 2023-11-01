تنفيذي محلية أبوحمد يؤكد جاهزية المحلية لوضع موازنة طموحة

أكد دكتور عوض الكريم المبارك المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد بالإنابة جاهزية محليته لوضع موازنة طموحة للعام ٢٠٢٤م ترتكز على تنفيذ البرامج والمشروعات وتستوعب كل المتغيرات. جاء ذلك لدى إستقباله بمكتبه اليوم وفد تسليم منشور إعداد مقترحات الموازنة برئاسة الأستاذ كمال الدين عبدالرحمن رئيس الوفد. ومن خلال الإجتماع المشترك بين الوفد والإدارات ذات الصلة بالمحلية، دعا المدير التنفيذي للمحلية لضرورة الإستفادة من أسواق الذهب والإستثمار والمسؤولية المجتمعية والتوسع الأفقي لتطوير الإيرادات. واستعرض الإجتماع السمات والموجهات العامة لموازنة العام ٢٠٢٤م، حيث استعرض الأستاذ عاطف أحمد الخليفة، من إدارة الإيرادات بالماليه مسؤول الإشراف على محلية أبوحمد، المرتكزات الأساسية لموازنة العام ٢٠٢٤م، مشيراً إلى تأثير الحرب على معدلات النمو وضعف الشركات وجفاف السوق والعمل بالتحصيل التقليدي، منبهاً إلى ضرورة عمل سجل إيرادي موحد والإلتزام بالموجهات واستصحاب المتغيرات. كما ناقش الإجتماع الموجهات العامة للموارد وتعويضات العالمين وشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى الأصول غير المالية بالتركيز على مشروعات الطواريء والكهرباء ودعم مشروعات تخفيف حدة الفقر والخدمات والأمن ومعاش الناس. سونا

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