والي القضارف يطلع على الترتيبات النهائية لاستقبال الموسم التسويقي

عقد والي القضارف المكلف بمباني الادارة العامة لاسواق المحاصيل بالقضارف ظهر اليوم، اجتماعا مشتركا مع المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس سعد عباس احمد والمدير التنفيذي لبلدية القضارف الاستاذ عباس ادريس محمد ومدير الادارة العامة لاسواق المحاصيل ومديري الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وديوان الضرائب ومكتب زكاة الزروع . وبحث الاجتماع الترتيبات المتعلقة بتهيئة سوق المحصول لاستقبال الموسم التسويقي للعام الحالي 2023 م والذي سيتم افتتاحه في الايام القادمة. ودعا الوالي المكلف المجتمعين الى احكام الترتيبات الخاصة بتهيئة السوق وتسويق المحاصيل، حيث وجه الوالي بضرورة اتباع نظام النافذة الواحدة تسهيلا لاجراءات البيع والشراء وسداد الرسوم المفروضة على المحاصيل الزراعية من الجهات المختلفة بالسوق، داعيا الى تسريع وتيرة العمل في عمليات صيانة مساطب وارضيات السوق . كما وجه الادارة التنفيذية للبلدية بمراجعة المحال التجارية على جانبي الطريق المؤدي للسوق بداية من كبري سلامة الى نهاية سوق المحصول. سونا

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