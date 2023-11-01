جامعة الجزيرة: المحور الإعلامي رأس الرمح لحل الأزمات ومشاكل السودان

أعلن الدكتور التجاني النور البشير مدير جامعة الجزيرة بالإنابة لدى مخاطبته صباح الثلاثاء بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة الجلسة الإفتتاحية لورشة المحور الإعلامي تحت شعار: (نحو إعلام وطني من أجل وطن آمن ومستقر ومزدهر) وذلك ضمن مبادرة جامعة الجزيرة لحل أزمة السودان أن المبادرة تأتي لتعزيز إستراتيجية الجامعة تجاه المجتمع والخروج بتوصيات علمية لحل أزمة حاضر ومستقبل السودان وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وسهلة الاستدعاء لوضع أسس لحل الأزمة السودانية . واشار سيادته إلى أن المبادرة دفعت إدارة الجامعة للتفكير لإنشاء مراكز متخصصة لدعم القرار والتخطيط للمستقبل مؤكدا على الدور المؤثر للإعلام كشريك بناء لحل الأزمات . مجدداً الثقة في الإعلام لمخاطبة المجتمع بأهداف ومرامي مبادرة جامعة الجزيرة لحل أزمة السودان . من جانبه أكد د. أيمن هاشم عوض الكريم رئيس المحور الإعلامي على الأثر المفتوح لمبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية داخلياً وخارجياً ولفت لأهمية الإعلام في تعزيز ثقافة السلام وبسط الأمن والاستقرار . وقال إن المحور الإعلامي يعد رأس الرمح لحل الأزمات ومشاكل السودان وبلورة رؤية علمية لخلق مجتمع موحد ومتماسك معلناً أن المحور سيناقش 4 قضايا أساسية . وقد تم خلال الجلسة الأولى للورشة مناقشة ورقتي عمل حول دور وسائل الإعلام في الحد من خطاب الكراهية وورقة حول الإعلام وتداعيات الحرب في السودان . وفي الجلسة الثانية تم مناقشة ورقة الإرتقاء بالإعلام السوداني وتقديم محاضرة بعنوان: الإعلام السوداني والوجه الثقافي للأزمة. سونا

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