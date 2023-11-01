وزير الري يعلن إلتزام وزارته بري مليون فدان للعروة الشتوية بمشروع الجزيرة

أعلن المهندس ضو البيت محمد عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية إستعداد وزارته لتوفير الإمداد المائي لري مليون فدان في العروة الشتوية بمشروع الجزيرة. وأشار الوزير لدى لقائه اليوم ببركات الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة بحضور عدد من المسؤولين بالمشروع ووزارة الري والأستاذ حافظ أحمد إبراهيم أبو نوه ممثلا للقطاع الخاص، إلى أن وزارته وضعت كافة الترتيبات لتوفير الإحتياجات المائية لمحصول القمح خلال الموسم الشتوي. ودعا المزارعين لضرورة تكامل الأدوار وتضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي وإيقاف التعديات على منشآت الري ومواجهة التحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وقال إن وزارته ستعمل على توزيع اليات الحفر على أقسام المشروع المختلفة لإزالة الأطماء والحشائش . من جانبه أعلن محافظ مشروع الجزيرة أن اليومين المقبلين سيتم الإعلان عن المساحات الكلية المستهدف زراعتها بالقمح، مؤكداً إلتزام والي ولاية الجزيرة بتوفير 30 ألف جالون جازولين لأصحاب آليات القطاع الخاص وتوزيعها على أقسام المشروع المختلفة للدفع بتحضيرات أراضي محصول القمح . سونا

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