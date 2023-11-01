شرطة محلية كرري تضبط شقيقين يتاجران بالحشيش

تمكنت شرطة محلية كرري قسم شرطة الحتانة من ضبط شقيقين (شاب و شابة) يتاجران في الحشيش . وبالعودة إلى تفاصيل الضبطية وردت معلومات لقوة الميدان بوجود شبكة تعمل في تجارة الحشيش وعلى الفور تم تشكيل تيم ميداني متخصص وبعد الرصد والمتابعة تم تحديد ساعة الصفر فتم ضبط شقيقين شاب وشابة وبحوزتهم 100 قندول حشيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. سونا

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