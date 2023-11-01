بالصور.. الدفاع المدني بالبحر الأحمر يحتفل بتخريج الدفعة (54) دفاع مدني

أكد اللواء شرطة حقوقي د.نصر الدين محمد فضل المولى مدير شرطة ولاية البحر الأحمر إهتمام شرطة الولاية بتهيئة البيئة المستقرة لمنسوبي شرطة الولاية، مضيفاً أن الشرطة ماضية في تنفيذ خططها وواجباتها.

جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم حفل تخرج الدفعة (54) من قوات الدفاع المدني بمركز تدريب شرطة تأمين الموانئ، بحضور اللواء شرطة ياسر صديق محمد أحمد مدير دائرة جمارك البحر الأحمر واللواء شرطة سليمان حسن مدير دائرة المشتريات، ممتدحاً الأدوار الكبيرة التي تقوم بها قوات الدفاع المدني.

وأشار إلى أن تخريج الدفعة الحالية يتزامن مع إنطلاقة الأمطار الشتوية بالولاية، مناشداً الخريجين تحمل الأعباء الوظيفية وضرورة الإلمام التام بعمليات الدفاع المدني وإجراءات الوقاية والسلامة.

من جانبه، أشار العميد شرطة أحمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني بولاية البحر الأحمر إلى أن الدفعة المتخرجة نالت تدريباً متقدماً في أعمال ومهارات الدفاع المدني، إضافة إلى العلوم الشرطية والقانونية، موضحاً أن الدفعة تعتبر إضافة نوعية لقوات الدفاع المدني بالولاية، سيما وأن تخرجها تزامن مع بداية الأمطار الشتوية.

الجدير بالذكر أن فعاليات التخريج شهدت عروضاً لأعمال الدفاع المدني، شملت إخماد الحرائق إضافة إلى كيفية إستعمال أدوات السلامة والوقاية.