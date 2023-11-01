مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل الشمالية يجيز تقرير أداء الهيئة

أجاز مجلس إدارة هيئة تجميل ونظافة الولاية الشمالية، في إجتماعه اليوم بدنقلا برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الاستاذ عبد القادر محمد سعيد، أجاز تقرير أداء الهيئة للربع الثالث من العام الحالي والذي قدمه مدير عام الهيئة الدكتور مكاوي الخير الوقيع، كما أجاز المجلس خطة الهيئة للربع الأخير من العام مع إستصحاب التحديات التي واجهت العمل خلال الفترة الماضية.

وأشاد المجلس بجهود العاملين في هيئة تجميل ونظافة الولاية الشمالية والأعمال الكبيرة التي نفذتها الهيئة في مدينة دنقلا مؤخراً في مجالات الإنارة والتجميل وتأهيل الحدائق العامة والنظافة.

وأكد المجلس على ضرورة تضافر الجهود والمضي قدماً في تنفيذ كافة الخطط والبرامج والمشروعات التي وضعتها الهيئة بمحليات الولاية المختلفة.

من جانبه، أوضح مدير عام هيئة تجميل ونظافة الولاية، في تصريح لسونا، أن الهيئة وضعت خطة طموحة لتنفيذ جملة من المشروعات بمحليات القولد والدبة ومروي والبرقيق ودلقو وحلفا.

وأشار إلى إستمرار جهود الهيئة في خلق المبادرات والشراكات مع بعض الجهات لمساعدة الهيئة في تنفيذ أعمالها خلال الفترة القادمة.