شاهد بالفيديو البرهان: مفاوضات جدة .. الناس ما يشتلو فيها شتل ما عندو أساس من الصحة

خاطب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية ضباط وضباط صف ومستنفري منطقة وادي سيدنا العسكرية مساء الثلاثاء مؤكداً استمرار القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى دحر التمرد.

وقال “البرهان” بحسب رصد محرر “النيلين” على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على شبكات التواصل الاجتماعي: مفاوضات جدة الناس ما يشتلو فيها شتل ما عندو أساس من الصحة، وما بخوفونا الليلة احتلو منطقة ولا سقطت منطقة إلا نكمل كلنا.

وأضاف القائد العام بأن القوات المسلحة ذهبت لمنبر جدة وفق ما اتفق عليه سابقا بخروج التمرد من أحياء المدنيين والمرافق الحكومية والخدمية والطرق، مؤكداً أنه إذا رفض التمرد السلام والمضي في الحلول السلمية فلا حل سوى الحسم العسكري.

شاهد حديث البرهان في وادي سيدنا:

المصدر – “النيلين“