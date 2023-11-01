أبها ب9 لاعبين يقصي أهلي جدة من كأس الملك

تغلب أبها على أهلي جدة بنتيجة (2-1) في مباراة دور ال16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة.
سجل لأبها أحمد عبده (45+2)، وإيكامبي (67)، فيما سجل هدف أهلي جدة الوحيد رياض محرز من ضربة جزاء (45+8).
وأكمل أبها المباراة ب9 لاعبين، لحصول لاعبيه سامي زكريا وفراتسو كومانو على البطاقة الحمراء في الدقيقتين 51 و(90+3).ولحق أبها باتحاد جدة والهلال والنصر والخليج والتعاون والشباب والفيصلي إلى ربع نهائي البطولة.
كووورة
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