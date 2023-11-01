حمدالله وبنزيما يعبران بالاتحاد لربع نهائي كأس الملك

تأهل اتحاد جدة إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطيه عقبة الفيحاء بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.
سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفين للاتحاد في الدقيقتين 5 و87 قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.
فاجأ الاتحاد مضيفه الفيحاء بهدف مبكر في أول 5 دقائق بعد تمريرة في العمق من رومارينيو لينفرد حمدالله ويضعها في الشباك.وفي الوقت بدل الضائع، أطلق كريم بنزيما رصاصة الرحمة على الفيحاء بتسجيل الهدف الثالث.
كووورة
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