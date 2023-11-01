لدغة ماني تقود النصر لربع نهائي كأس الملك

تأهل النصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عقب فوزه الصعب على ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
سجل السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 107، من المواجهة التي امتدت لشوطين إضافيين بعد التعادل السلبي.وتواصلت سيطرة النصر على الكرة حتى نجح ماني في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 107، ليمنح فريقه فوزا صعبا.
كووورة
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