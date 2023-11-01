الكباشي يترأس إجتماع اللجنة العليا للطواريء وإدارة الأزمات

عقدت اللجنة العليا للطواريء وإدارة الأزمات،إجتماعها الخامس بمدينة بورتسودان اليوم ، برئاسة عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي،

وقال الأستاذ جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفي” أن الإجتماع تداول حول عدداً من القضايا أبرزها الأوضاع الإنسانية وتوفير الدعم الإنساني وتقديم الخدمات والإحتياجات الضرورية للمواطنين، بجانب تقييم أداء وترتيب عمل اللجان التى تم تكوينها مؤخراً في هذا الصدد ، فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد حالياً.

وأضاف جراهام أن عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وجه بإعادة ترتيب اللجان بعد تقييم عملها وإتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاعها ودراسة الموقف وفقاً للمتغيرات وصولاً للأهداف المنشودة ، مشيراً إلى أن هناك استقرار فى بعض الأزمات.

سونا