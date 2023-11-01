حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بسخرية كبيرة من قبل المعلقين والمتابيعن. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع جنود بقوات الدعم السريع وهم يقيمون حفل داخل إحدى المنازل الفخمة التي احتلوها وفقاً لما أورد ناشرو الفيديو. وتغنى مطربهم الذي ظهر وهو يرتدي الزي الرسمي لقوات الدعم السريع (دقست خلاص انت يا البرهان شنو الخلاك تهبش الديدان). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين أطلق مئات التعليقات الساخرة, وكت أحدهم معلقاً (أولاد أبراهيم للطرب الأصيل), ورد عليه آخر: (كدي في الأول أطلعوا من التكييف ومن بيوت الناس يا ديدان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من تحت “التكييف”.. جنود بالدعم السريع يقيمون حفل داخل إحدى المنازل الفخمة التي احتلوها ومطربهم يغني (دقست خلاص انت يا البرهان شنو الخلاك تهبش الديدان) وساخرون: (أولاد أبراهيم للطرب الأصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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