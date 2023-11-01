تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثاروا به ضجة واسعة وسط غضب الجمهور والمتابعين للمقطع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر المتابعون المقطع الذي أظهر نساء يرقصن بطريقة مثيرة وكتبوا عليه: (رقصه الرجوع للخرطوم). وظهرت إحدى السيدات في المقطع وهي تتفاعل في الرقص عن طريق النوم على الأرض والتمايل بجسمها, وكتب أحد المتابعين معلقاً على المقطع (بالطريقة دي الحرب ما بتقيف). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رقصة الرجوع للخرطوم تثير ضجة واسعة على مواقع التواصل بعد إظهارها نساء يرقصن بطريقة مثيرة ويرقدن على الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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