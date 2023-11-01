نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, وعبر صفحتها المتابعة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طفة قابلتها داخل إحدى التعليقات.
وكتب الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (اتذكرت اكتر تعليق ضحكني اول ما نزلت اغنية السميح القمرة).
وحكت قائلة: زول كتب لي لالا ما عرفتي لي لهجة اهلنا ناس الغرب( البنات البشيلو معاك ) صوتهم احلى من صوتك واجادو اللهجة المضحك في الموضوع البنات ديل انا يعني صوت البنات الظاهر مع احمد كوستي وعادل حسن دي انا ذاااااااتي ).
وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (من وقتها وادركت وايقنت انه البعض منا ( ناس لالا ) خلقوا ليعترضوا ويبدوا اراء مخالفة وينتقدوا من غير ما يكونو مستندين على اي شي او بس من باب خالف تذكر).
وختمت تدوينتها: (المهم تطل السميح القمرة من الاغاني اللقت حظهها كويس شديد رغم انها و( الحب هدا ) ندايد بس لقو حظهم الاتنين وحققوا ملايين المشاهدات).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المطربة هدى عربي تحكي قصة تعليق ساخر وطريف كتبه أحد متابعيها بعد طرحها لأغنية “السميح القمرة” (ما عرفتي لي لهجة اهلنا ناس الغرب والبنات البشيلو معاك صوتهم احلى من صوتك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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