لجنة أدوية الطواريء بالقضارف توجه بتوحيد قنوات صرف وتخزين الادوية

وجه المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الأستاذ عبدالناصر حسن علي خلال ترؤسه بمكتبه اليوم الإجتماع الدوري للجنة استلام وتوزيع أدوية الطواريء والمنح والهبات، وجه بتوحيد قنوات صرف وتخزين الأدوية وذلك توحيدا لجهود الوزارة في التصدي لوبائي الاسهالات المائية وحمى الضنك. كما وجه سيادته بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والإشراف على مراكز العزل والمعالجة لحالات الضنك إضافة إلى تحديد الحوجة من الأدوية المطلوبة ومتابعة تنفيذها. وناقش الإجتماع الموقف الدوائي وموقف التوزيع على مراكز المعالجة المختلفة بالولاية وتوفير الأصناف غير الموجودة ومتابعة عمليات الشراء إلى جانب موقف وصول الأدوية الممنوحة للولاية. وامن الإجتماع على مضاعفة التدخلات بمراكز المعالجة وتسريع عمليات شراء الأدوية تحقيقا لأهداف حكومة الولاية الرامية لمعالجة الحالات. سونا

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