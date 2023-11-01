على أطراف سلام جوبا ترشيح البديل .. البرهان يعفي وزير الثروة الحيوانية

القائد العام/ البرهان أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً اليوم، بإعفاء السيد الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصب وزير الثروة الحيوانيّة ، وذلك إعتباراً من تاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣م . على أطراف سلام جوبا ترشيح البديل. سونا

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