الوداد يقصي الترجي ويتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي

اقتنص الوداد البيضاوي المغربي بطاقة التأهل للمباراة النهائية من بطولة الدوري الأفريقي، بتغلبه على الترجي التونسي، اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.
وكان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بفوز الترجي (1-0) سجله البرازيلي رودريجو رودريجيز في الدقيقة 66.
وفاز الوداد في مباراة الذهاب بالمغرب (1-0)، لتحسم ركلات الترجيح تأهل الفريق المغربي، الذي ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز الليلة.
واحتسب الحكم 7 دقائق كوقت بديل لم يتمكن الفريقان فيها من هز الشباك حتى جاءت صافرة النهاية ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.
وسجل للوداد سامبو ومحمد أوناجم وأمين أبو الفتح وأيوب العملود ويحيى جبران، أما الترجي فسدد له بنجاح محمد توجاي ورائد بوشنيبة ومحمد دربالي وياسين مرياح وأهدر رودريجو.
كووورة
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