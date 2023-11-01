الأهلي المصري يتعادل سلبياً على أرضه أمام صن داونز ويخرج من بطولة الدوري الافريقي

أحرج فريق صن داونز الجنوب افريقي الأهلي المصري في مباراة الإياب في بطولة الدوري الإفريقي التي تقام لأول مرة، وتعادل سلبياً معه في القاهرة مساء الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز صنداونز بهدف دون مقابل، ليصعد الفريق الجنوب إفريقي لنهائي الدوري الافريقي ويقابل الوداد المغربي الذي أزاح الترجي التونسي.

واضاع الأهلي المصري ركلة جزاء تصدى لها حارس صن داونز، وطرد الحكم لاعب من الفريق الافريقي قبل نهاية المباراة بربع ساعة، والتي شهدت أحداث ساخنة وطالب فيها لاعبو الأهلي بركلة جزاء أخرى، وعند رجوع الحكم لتقنية “الفار” اتضح عدم صحة مطالبهم.

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”