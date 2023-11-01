شرطة مكافحة المخدرات بالبحر الاحمر تضبط تجار مخدرات ومروجين

كثفت إدارة المخدرات بولاية البحر الاحمر من حملاتها الميدانية بجميع محليات الولاية وفقاً لتوجيهات رئاسة شرطة الولاية، حيث اسفرت الحملات ضبط عدد من تجار المخدرات والمروجين حيث تم تدوين عدد (١٧) بلاغ تحت المادة 20أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي سياق متصل تم تدوين (٤) بلاغات تحت المادة ١٥أ بقسم ديم موسي والقبض على (٣) مهتمين بحوزتهم (٤٢) راس من الحشيش . وفي ذات الإطار تم فتح بلاغ بمحلية جبيت المعادن سوق الانصاري والقبض على متهم بحوزته (١٦٧)حبة كبتاجون. وفي ذات السياق وبمحلية سواكن تم فتح بلاغ تعاطي وبلاغ تحت المادة (٢٦) أسلحة وذخيرة. سونا

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