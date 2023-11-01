الشركة السودانية للموارد المعدنية تتفقد سير العمل بمبنى عمارة الذهب بالشمالية

قام وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الزائر للولاية الشمالية برئاسة مدير الادارة العامة للاشراف والرقابة على أسواق وشركات الصادر الدكتور نزار عبد السيد مكاوي اليوم برفقة مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية مقرر اللجنة العليا للاعداد والترتيب لافتتاح عمارة الذهب الاستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف وعدد من أعضاء اللجنة مبنى شركة زادنا العالمية الذي خصص ليكون موقعا لعمارة الذهب بالقرب من الميناء البري بدنقلا، بهدف الوقوف على سير العمل الجاري في المبنى توطئة لافتتاحه خلال الفترة القادمة .

وأكد رئيس وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الدكتور نزار عبد السيد مكاوي وقوف ومساندة الشركة لمجهودات اللجنة العليا حتي يتم إفتتاح المبني والاستفادة منه في المجالات كافة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة العليا المشكلة بقرار من والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي برئاسته ووزير المالية والقوى العاملة المكلف رئيسا مناوبا ومدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية عضوا ومقررا وعضوية اخرين .

من جهة اخري عقد وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وضمن برنامج زيارته للولاية إجتماعا بمدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية بحضور عدد من إدارات المكتب.

حيث أكد مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية الاستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف في تصريح لـ(سونا) أن الوفد إطمأن من خلال الاجتماع على سير ترتيبات الولاية وجهود اللجنة العليا لافتتاح عمارة الذهب بدنقلا كما وقف الوفد علي إستمارة ترحيل منتج الذهب من أسواق التعدين التقليدية إلى مواقع البيع بجانب إحكام الرقابة على المنتج.