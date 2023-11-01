صحة سنار تنقذ المسح التغذوي لاكتشاف حالات سوء التغذية

أعلن د. إبراهيم العوض احمد يوسف وزير الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار المكلف انطلاقة المسح التغذوي لإكتشاف حالات سوء التغذية بالمجتمع مؤكدا اكتمال كافة الترتيبات للمسح.

وقال ان فرق المسح بدات عملها بالمحليات الخمسه من ولاية سنار المستهدفه بالمسح في المجتمعات ومراكز الايواء مؤكدا تسخير كافة الامكانات لانجاحه وصولا للنتائج المرجوه من المسح.

فيما اوضحت فاطمه محمد عبدالحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية الأستاذة فاطمه محمد عبدالحليم، ان المسح التغذوي للمجتمع يهدف لاكتشاف حالات سوء التغذيه بالمجتمع ومراكز الإيواء للوافدين، داعية المجتمع للتعاون مع فرق المسح محاربة لحالات سوء التغذيه الحاد، مؤكدة ان ادارتها تتابع فعاليات المسح اولا بأول مثمنة جهود منظمة اليونسيف ودعمها لهذا المسح.

من جهتها اكدت منال ضوينا حماد مدير إدارة التغذيه ان المسح التغذوي يستهدف محليات سنجه وسنار والدندر والسوكي وشرق سنار للأطفال من عمر (٦) شهور الى (٥٩ ) شهر بدعم من منظمه اليونسيف والهدف من المسح اكتشاف الحالات وتحويلها إلى مراكز المعالجه لمعالجتها وكذلك نشر الوعي الصحي التغذوي بين المجتمعات.

وأشارت إلى ان المسح سيستمر لمدة ثلاث ايام من ٣١ اكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣م وكشفت ان هذه الجوله الاولى للمسح التغذوي، وستنطلق الجوله الثانيه بعد شهر بمستهدف كلي (٥٤٠١) طفل للجولتين لتصل نسبة التغطيه الى ١٠٠% للعام ٢٠٢٣م.