والي الخرطوم يبحث قضايا الخدمات والعودة الآمنة لمحلية امدرمان

عقد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة إجتماعا اليوم مع وفد يمثل أحياء أمدرمان القديمة، حيث وقف الإجتماع على أحوال المواطنين الذين إجبروا على مغادرة منازلهم والذهاب لمحلية كرري والمواطنين الذين لا يزالون يتواجدون داخل بعض احياء أمدرمان القديمة. وتناول الاجتماع بالبحث ترتيبات عودة المواطنين الى منازلهم والتحوطات المطلوبة للعودة الآمنة وفقا لتقديرات الاجهزة المختصة، كما تطرق الاجتماع لقضايا الإيواء في مراكز الإيواء المنتشرة بمحلية كرري . واكد والي الخرطوم أن اجهزة الولاية علي احاطة كاملة بمراكز الايواء وتم تكليف مسئول عنها يتولى تقديم العون لهذه المراكز، مؤكدا ان الولاية تبذل جهود مكثفة لتوصيل الاعانات للمواطنين في المحليات الاخرى. كما أمن الاجتماع على توفير مقر لمحلية امدرمان لتولي ادارة شئون مواطني المحلية، حيث اشاروا الي التواصل واللقاءات التي تتم الآن بين أبناء امدرمان. واثنى الوالي على المبادرة وقال انها مؤشر ايجابي لتهيئة المواطنين بالعودة إلى منازلهم، مؤكدا ان الولاية مستعدة لتقديم كل الخدمات لمواطني امدرمان القديمة. سونا

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