قال حاكم دارفور مني أركو مناوي: ‏نحن في تواصل مع جميع الأطراف لتفادي الحرب في مدينة الفاشر. الفاشر هي الشريان الوحيد لتغذية كل دارفور بعد النزوح الكبير من نيالا والجنينة. الجزيرة – السودان

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