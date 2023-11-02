وزير الداخلية يعود للبلاد بعد مشاركته في اعمال الدورة (25) للايابكو

اختتمت بالعاصمة البورندية بجومبورا فعاليات الاجتماع السنوي للدورة رقم (25) للايابكو بحضور (14) من مدراء الشرطة العامين في شرق افريقيا في الفترة من 22 – 27 اكتوبر. وأوضح الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف عقب عودته للبلاد، ان الاجتماعات ناقشت اهمية التنسيق وتعزيز التعاون الشرطي بين مدراء الشرطة في الاقليم لتعزيز وتقوية أجهزة إنفاذ القانون بجانب تفعيل الاستراتيجيات المشتركة وتبادل المعلومات المتعلقة بمحاربة الجريمة اضافة لتنسيق القوانين التي تعزز من قدرات وكالات انفاذ القانون لمحاربة و مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للوطنية خاصة جرائم الاتجار وتهريب البشر وتهريب وتجارة السلاح والإتجار بالمخدرات بجانب مكافحة الارهاب عبر التنسيق التام وتبادل المعلومات بين قادة الشرطة في الاقليم. واشار إلى ان الاجتماع استعرض أيضاً الآليات الاربعة وهي اللجنة القانونية ولجنة التدريب ولجنة الجنس والنوع اضافة إلى لجنة مكافحة الارهاب. هذا وقد كان مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف قد التقى على هامش الاجتماعات بعدد من رصفائه من مدراء الشرطة العاميين في الإقليم، بحث معهم تفعيل وتعزيز الاتفاقيات الثنائية الداعية لمحاربة الجريمة اضافة لتبادل الخبرات في مجالات التدريب ورفع القدرات. سونا

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