أصدرت القوات المسلحة السودانية مساء الاربعاء بياناً طمانت فيه الشعب السوداني انها ماضية بقوة وعزم في الاضطلاع بواجبها الوطني المقدس وأنها على ثقة تامة بالنصر باذن الله.
واكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن نبيل عبدالله أن القوات المسلحة تبذل في سبيل ذلك ما تبذل من دماء ومهج وتضحيات لإعلاء راية الوطن التي لن تسقط ابداً مهما تواصلت كثافة محاولات المليشيا الارهابية المتمردة من تحشيد للمرتزقة ومعتادي الإجرام وضعاف النفوس.
وابان ان محاولات المليشيا المتمردة لمهاجمة الحاميات والفرق لن تجني شيئاً من ورائها ولن تستفيد منها. وقال إن القوات المسلحة ستحافظ على الوطن وتسلمه لمواطنيه قريباً بإذن الله خالياً من المرتزقة والمليشيات والمتمردين.
وأكد العميد الركن نبيل عبدالله استمرار العمليات داخل وخارج العاصمة، موضحاً إن القوات المسلحة وجهت ضربة قوية جداً للعدو اليوم بمنطقة العيلفون، حيث حاول مهاجمة معسكر العيلفون وتصدت له القوات المسلحة وكبدته عدداً كبيراً جداً من القتلى والجرحى وتدمير عدد اربعة عربة لاندكروزر ومدرعة صرصر.
وقال إن مجموعات العمل الخاص تواصل جهودها في الخرطوم وامدرمان بالقيام بمهامها وعملياتها وتكبد العدو الكثير من الخسائر.
كما حيا المواطنين الذين يقفون بثبات وصلابة بمختلف أنحاء البلاد من القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والشرطة والمستنفرين والمتطوعين من ابناء هذا البلد .
وتضرع إلى المولى ان يشفي الجرحى ويتقبل الشهداء ويفك قيد الأسرى.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر موجز موقف العمليات العسكرية: راية الوطن التي لن تسقط ابداً مهما تواصلت كثافة محاولات المليشيا الارهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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