تعيين محمد الطاهر عمر مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية

اصدر السيد عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء، قرارا الاربعاء ، بتعيين محمد الطاهر عمر محمد دين مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية. ووجه القرار وزارات المعادن والعمل والإصلاح الإداري والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.. سونا

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