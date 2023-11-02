قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس حارس فيلا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا عمله بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مستغلاً سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط حارس فيلا لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا عمله بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مستغلاً سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد.
وتم بإرشاده ضبط الخزينة والأدوات المستخدمة فى فتحها.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر حاميها حراميها .. حبس حارس سرق أموالا وذهبا من داخل فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.