حبس شخص لاتجاره في العملة بالقاهرة

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية. وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك. وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل بمحل أجهزة كهربائية ، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع ، أمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية ” عملات محلية وأجنبية ” . بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد

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