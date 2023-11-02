خلافات أسرية تُنهي حياة أربعينية بـ”قرص الموت”

أقدمت ربة منزل في بداية العقد الخامس من العُمر، على إنهاء حياتها، بتناول قرصًا لحفظ الغلال بمنزلها دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب خلافات أسرية عاشتها في الآونة الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها إنهاء ربة منزل حياتها من خلال تناولها قرصًا لحفظ الغلال، ووفاتها عقب وصولها المستشفى المركزي.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال كلاً من:” شقيق المتوفاة المدعو الحسيني ع.م.ح- 32 سنة- صاحب محل خردوات، ونجل المتوفاة المدعو محمد خ.ع.ح- 33 سنة- سائق توك توك- ويقيمان بذات الناحية”، قررا بأنه أثناء تواجد المدعوة “عبير ع.م.ح- 40 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية”، بالمنزل تناولت قرصًا لحفظ الغلال.

وعللا ذلك لسوء حالتها النفسية؛ بسبب مرورها بفترة صعبة لما شهدته في الآونة الأخيرة من خلافات أسرية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

صدى البلد