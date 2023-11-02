«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض سيدة للاعتداء بسلاح أبيض

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تعرض سيدة للإعتداء بسلاح أبيض من قبل أحد الأشخاص بالدقهلية،وضبطت مرتكب الواقعة

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بسلاح أبيض محدثًا إصابتها بالدقهلية».

واضافت :«بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها (ربه منزل- مقيمة بالدقهلية).. بسؤالها قررت بتضررها من قيام (عامل «له معلومات جنائية»- مقيم بالدقهلية) بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض «مطواة» وإصابتها بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات الجيرة».ونابعت :«عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهوبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق».

المصري اليوم