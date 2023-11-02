شاهد بالصور عارضة أزياء ترتدي فستان ياسمين صبري وتثير الجدل على السوشيال ميديا

ياسمين صبري حرصت النجمة ياسمين صبري على حضور الليلة الافتتاحية لموسم الرياض 2024، النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو. واختارت ياسمين صبري فستانا أسود اللون من تصميم السعودي يوسف أكبر، جاء بتصميم ضيق ومزود بقفازات، ومزين بورود باللون الذهبي. وتداول مستخدمو الفيسبوك صورة لفستان ياسمين صبري ترتديه عارضة أزياء وقد أثارت عارضة الأزياء جدلا كبيرا بسبب إطلالاتها وانهالت التعليقات علي الصور وأبرزها الفرق كبير واليكم الصور. صدى البلد

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