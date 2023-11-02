تابعت الاحوال السياسية والاجتماعية في المدن التي سيطر عليها الدعم السريع في دارفور خصوصا لاحكم بنفسي ما يدور فيها ، وللربط بين إدعاءات وشعارات السودان الجديد ومحاربة دولة ٥٦ ومشروع العدالة الاجتماعية وإزالة التهميش ، اذا تركنا الانتهاكات ضد الانسانية جانباً لأنها سمتهم المعروفة.
فوجدت أول القرارات التي أتخذت في نيالا هي منع المواطنين من مغادرتها والأخطر من ذلك هو إغلاق كل أسواق المدينة عدا سوق المواشي التابع لهم أو الذي يملك محلاته منسوبيهم او أهلهم، حتى هنا ليست هنالك مشكلة كبيرة وانما المشكلة في الحجة التي أغلق بها الأسواق الاخرى وهي أنهم يعتقدون أنها أسواق للعبيد! نعم بهذه العبارة يملكها العبيد!! هل نستبشر بميلاد نظام فصل عنصري جديد في افريقيا؟ وننتظر لنرى الفصل في المواصلات والمدارس والملاهي إن وجدت وبقية المرافق؟ فالسادة الجدد لن يختلطوا بالعبيد!.
كانت هذه تفاصيل خبر مبارك أردول: الدعم السريع أغلقوا الأسواق في نيالا بحجة أنها أسواق العبيد!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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