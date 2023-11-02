كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن بيانات من جيش الدفاع الإسرائيلي أن حوالي ثلاثة آلاف من مقاتلي حماس شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وذكرت الصحيفة أنه بحسب تقييم جديد للجيش الإسرائيلي، فإن هجوم حماس في 7 أكتوبر شارك فيه حوالي 3000 إرهابي قاموا بغزو جنوب إسرائيل”.
ويشار إلى أن الإحصاء يشمل المسلحين فقط ولم يأخذ في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة، الذين استغلوا فيما بعد الفجوات الكبيرة في السياج الحدودي للدخول إلى إسرائيل.
وكالة سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.