الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل

كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن بيانات من جيش الدفاع الإسرائيلي أن حوالي ثلاثة آلاف من مقاتلي حماس شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وذكرت الصحيفة أنه بحسب تقييم جديد للجيش الإسرائيلي، فإن هجوم حماس في 7 أكتوبر شارك فيه حوالي 3000 إرهابي قاموا بغزو جنوب إسرائيل”.

ويشار إلى أن الإحصاء يشمل المسلحين فقط ولم يأخذ في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة، الذين استغلوا فيما بعد الفجوات الكبيرة في السياج الحدودي للدخول إلى إسرائيل.

وكالة سبوتنيك