وجه الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف إدارات التعليم بالمحليات باستيعاب المعلمين والمعلمات الوافدين للولاية بسبب الحرب والراغبين في العمل كمتعاونين بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، واستيعاب التلاميذ الوافدين الذين لم يجلسوا لامتحانات الشهادة الابتدائية الأخيرة كمستمعين بالصف الأول متوسط وذلك إنفاذاً لتوجيهات والي ولاية نهر النيل في هذا الصدد. ويتم التسجيل للمعلمين والمعلمات والتلاميذ بمكاتب إدارات التعليم بالمحليات، على أن يتم رفع الكشوفات النهائية لإدارات المراحل برئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ هذا الإعلان، مع إرسال كشوفات بالمدارس التي كانت مشغولة كمأوي للوافدين. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر التربية بنهر النيل تعلن عن استيعاب المعلمين الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.